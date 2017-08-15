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МЧС организовало ремонтные работы в Приморье после паводка

Общество Безопасная жизнь
15 августа, 12:08 UTC+3

В некоторых районах спасатели работают в круглосуточном режиме, их приоритет - восстановление социальных объектов и помощь социально незащищенным гражданам

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ТАСС, 15 августа. Сотрудники МЧС помогают жителям Приморского края после проливных дождей, подтопивших населенные пункты, дороги и мосты. Как сообщили ТАСС в  Главном управлении МЧС по Приморскому краю, в шести муниципальных районах организована работа аварийно-восстановительных бригад. Их главная задача - наладить жизнеобеспечение населения, деятельность объектов социальной сферы, здравоохранения, убрать мусор, расчистить ливневые стоки и русла рек и ручьев от веток. "Социальные объекты и социально незащищенные люди в приоритете у спасателей", - сказали в пресс-службе.

Работы в некоторых местах идут в круглосуточном режиме. Все делается для того, чтобы как можно скорее люди вернулись к нормальной жизни, отмечают в ведомстве.

Помощь - каждому

"Спасались от воды в доме на втором этаже. Я успела поднять документы, ценные вещи наверх. Соседи пришли ко мне уже по пояс в воде. Было страшно, с двух сторон река соединилась. Были бурные потоки", - вспоминает тот день жительница села Барабаш Галина Колесникова.

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В Хасанском районе, в котором находится Барабаш, спасатели из Приморья и Хабаровского края работают совместно. Чинят снесенные потоком воды заборы, дворовые постройки, выносят на сушку мебель из домов. Уже отработано 40 заявок на адресную помощь.

"Сейчас, когда вода ушла, приводим все в порядок. Я вдова, муж строил забор частями, потом сваривал пролеты вместе и теперь его очень трудно поднять. Спасатели мне и помогают, сама бы я не справилась. Большое спасибо им", - говорит Галина.

В соседнем селе Филипповка сотрудники МЧС наладили лодочную переправу. Мост, который соединял две половины села, смыло паводком. Некоторые жители пытаются перебраться через реку вброд. Смельчакам помогают спасатели, дежурящие у реки круглосуточно.

Дети на первом месте

Больше всего от стихии пострадал Уссурийский район Приморья. Здесь и работы идут интенсивнее. "Осталось завершить аварийно-восстановительные работы на 18 объектах, таких как школа, детский сад, городская детская больница и другие. На всех этих точках организована работа бригад, ведется откачка воды. Спасатели помогают привести территорию в порядок", - рассказали в МЧС,

"Вода к нам в садик пришла ночью и к семи утра здесь уже было море. Снесло забор, все качели, игровые конструкции, клумбы. Потоками воды принесло с окрестностей мусор, слой ила и грунта, чего только не было. Теперь все нужно восстанавливать", - сетует заведующая детским садом №9 Уссурийска Елена Бугай.

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В садике работали поочередно сотрудники регионального поисково-спасательного отряда из Хабаровска и спасатели Амурского спасательного центра МЧС России. Бок о бок с ними - представители горадминистрации и родители. Они убирают мусор, варят забор, ремонтируют игровые площадки. Восстановление детского сада планируется завершить к выходным.

Еще один проблемный объект Уссурийска - это детская больница. Ливень затопил ее территорию и подвал с архивами. Последний спасатели разобрали по листочку. Тут же убрали мусор и ветки. "Ребята справились. Мы бы сами просто этого не смогли сделать, вынести из подвала все эти тонны папок с делами", - радуется начальник больницы Ирина Новикова.

Удар стихии

7 августа ливни спровоцировали паводок в Приморском крае, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Пострадали семь муниципальных образований на юге и юго-западе Приморья. На утро 15 августа остаются подтопленными 17 домов и 62 придомовые территории в городе Уссурийске. Продолжаются работы по восстановлению 28 автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах. Всего в ликвидации последствий паводка участвуют 2,4 тыс. человек, более 400 единиц техники, 70 плавсредств и три воздушных судна МЧС. 

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