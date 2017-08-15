МЧС взяло на контроль ситуацию с аварийным отключением холодной воды в Биробиджане

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ТАСС, 15 августа. Отключение холодной воды в связи с прорывом трубопровода в Биробиджане находится на контроле у местного главка МЧС РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В оперативно дежурную смену поступила информация о том, что в результате порыва трубопровода произошло отключение холодного водоснабжения. Под отключение попали ряд жилых домов и детского сада по улицам Пионерская, Димитрова, Шолом-Алейхема. Сложившаяся ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по ЕАО", - сказали в пресс-службе.
На месте ЧП работают оперативные группы Водоканала и МЧС. Производятся земляные работы и откачка воды из колодцев. Население информируется о ситуации с помощью объявлений.
"Общая группировка сил и средств, находящихся на месте порыва, составляет 15 человек и 10 единиц техники. Будет осуществляться подвоз воды гражданам", - добавили в ведомстве.