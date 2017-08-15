Пожарные ликвидировали возгорание на градирне ТЭЦ в Барнауле

Путин поздравил Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 15 августа, 13:48
Медведев призвал изучать зарубежный опыт при реализации программы цифровой экономикиЭкономика и бизнес 15 августа, 13:39
Российские боксеры получат от федерации автомобиль за победу на чемпионате мираСпорт 15 августа, 13:28
Нарышкин поблагодарил строителей за ответственное отношение к историческому наследиюНаука 15 августа, 13:27
ФАС готова судиться с операторами для отмены роуминга в РоссииЭкономика и бизнес 15 августа, 13:06
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигателиМеждународная панорама 15 августа, 13:05
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейскихАрмия и ОПК 15 августа, 12:54
Эксперт: Каспарову не суждено победить в Сент-Луисе, но играет он достойноСпорт 15 августа, 12:43
Площадь пожаров, которые тушат в лесах России, увеличилась на 43 тыс. гаСибирь 15 августа, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Пожар, возникший на градирне ТЭЦ-2 Барнаула потушен, пострадавших нет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"От диспетчера центрального пункта пожарной связи города Барнаула поступило сообщение о задымлении в градирне ТЭЦ-2. Из сооружения шел плотный густой дым, площадь пожара составляла 180 кв. метров. Пожар был ликвидирован в течение 20 минут", - сказали в пресс-службе.
На момент возгорания градирня находилась на ремонте. Подразделения МЧС работали по повышенному рангу сложности пожара.
"Погибших и пострадавших нет. Эвакуационные мероприятия не проводились. Произошедший пожар на теплоснабжение и электроснабжение краевого центра не повлиял", - отметили в МЧС.