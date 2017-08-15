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Пожарные ликвидировали возгорание на градирне ТЭЦ в Барнауле

Общество Безопасная жизнь
15 августа, 13:29 UTC+3 ТАСС

На момент возгорания градирня находилась на ремонте, пострадавших нет

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ТАСС, 15 августа. Пожар, возникший на градирне ТЭЦ-2 Барнаула потушен, пострадавших нет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"От диспетчера центрального пункта пожарной связи города Барнаула поступило сообщение о задымлении в градирне ТЭЦ-2. Из сооружения шел плотный густой дым, площадь пожара составляла 180 кв. метров. Пожар был ликвидирован в течение 20 минут", - сказали в пресс-службе.

На момент возгорания градирня находилась на ремонте. Подразделения МЧС работали по повышенному рангу сложности пожара.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуационные мероприятия не проводились. Произошедший пожар на теплоснабжение и электроснабжение краевого центра не повлиял", - отметили в МЧС.

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