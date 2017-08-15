Спасатели нашли двоих потерявшихся на Байкале детей

ТАСС, 15 августа. Двое детей, потерявшихся на Байкале, найдены. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.

"Двое детей, девочка четырех лет и мальчик семи лет, оставленные без присмотра и потерявшиеся на берегу озера Байкал в Прибайкальском районе, найдены", - сказал представитель МЧС.

Дети пропали в разных местах: рядом с селом Горячинск и в Песках. В обоих случаях родители оставили их без присмотра. "Мальчику и девочке медицинская помощь не потребовалась", - добавили в ведомстве.