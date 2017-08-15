Спасатели нашли двоих потерявшихся на Байкале детей

Сборная Псковской области по академической гребле выиграла Спартакиаду в парных четверкахСпорт 15 августа, 16:48
Москва занимает третье место в мире по дешевизне поездок на таксиОбщество 15 августа, 16:47
Месси, Роналду и Буффон претендуют на звание лучшего футболиста года по версии УЕФАСпорт 15 августа, 16:26
"Швабе" поддерживает национальную программу развития добровольного донорстваНовости партнеров 15 августа, 16:21
МИД РФ возмущен депортацией корреспондента ВГТРК с УкраиныПолитика 15 августа, 16:11
Число поездов "Москва" в столичном метро до конца года вырастет более чем вдвоеМосква 15 августа, 16:09
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 15 августа, 16:05
СМИ: Джордж Лукас купил виноградник во Франции рядом с усадьбой Джоли и ПиттаОбщество 15 августа, 16:04
Ватерполистки из Нижегородской области выиграли СпартакиадуСпорт 15 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Двое детей, потерявшихся на Байкале, найдены. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.
"Двое детей, девочка четырех лет и мальчик семи лет, оставленные без присмотра и потерявшиеся на берегу озера Байкал в Прибайкальском районе, найдены", - сказал представитель МЧС.
Дети пропали в разных местах: рядом с селом Горячинск и в Песках. В обоих случаях родители оставили их без присмотра. "Мальчику и девочке медицинская помощь не потребовалась", - добавили в ведомстве.