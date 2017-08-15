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Экстренное предупреждение по сильным осадкам и ветру объявлено на Азовском побережье

Общество Безопасная жизнь
15 августа, 13:48 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 15, августа. /ТАСС

Непогода ожидается по всей восточной половине Азовского моря, кроме Таганрогского залива

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КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. МЧС объявило на восточном побережье Азовского моря экстренное предупреждение по сильным осадкам с ветром до 23 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца дня вторника по восточной половине Азовского моря, кроме Таганрогского залива, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортных территорий на Азовском побережье принять меры предосторожности.

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