Экстренное предупреждение по сильным осадкам и ветру объявлено на Азовском побережье

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. МЧС объявило на восточном побережье Азовского моря экстренное предупреждение по сильным осадкам с ветром до 23 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца дня вторника по восточной половине Азовского моря, кроме Таганрогского залива, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортных территорий на Азовском побережье принять меры предосторожности.