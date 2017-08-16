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На севере Дагестана из-за утечки на газопроводе пять сел остались без газа

Общество Безопасная жизнь
16 августа, 8:46 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, августа. /ТАСС

Спасатели планируют завершить аварийно-восстановительные работы в четверг к 16:00 мск

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МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Пять сел на севере Дагестана остались без газа из-за утечки на газопроводе. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Во вторник, в 15:00 мск в МЧС поступила информация, что в селе Солнечное Хасавюртовского района на наземном газопроводе высокого давления обнаружена утечка газа из задвижки", - сказал собеседник. По его словам, авария была локализована путем закрытия задвижки.

"В зону отключения газоснабжения попадают пять населенных пунктов Хасавюртовского района: Солнечное, Барагангечу, Цияб-Цолода, Нурадилова и Хаммавюрт. Планируемое время завершение всех аварийно-восстановительных работ 16:00 мск четверга", - отметил представитель МЧС.

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