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Спасатели МЧС эвакуировали 82 человека при пожаре в многоэтажном доме Новосибирска

Общество Безопасная жизнь
16 августа, 6:30 UTC+3

Сообщение о возгорании поступило с большим опозданием, ликвидацию пожара затрудняло возникновение новых очагов под вентилируемым фасадом дома

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НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. МЧС России устанавливает причину пожара в многоэтажном жилом доме Новосибирска, в результате которого были эвакуированы 82 человека, сообщили в среду в региональном главке министерства.

 "Сообщение о возгорании в жилом 10-этажном доме в Первомайском районе поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 05:25 (01:25 мск) 16 августа. На девятом этаже из окон вырывалось пламя, огонь уходил на мансардный этаж и крышу - сообщение о возгорании поступило с большим опозданием. Спасатели оперативно эвакуировали 82 человека, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

"На момент возникновения пожара в доме все спали, чтобы предупредить их об опасности сотрудники МЧС включили громкоговорящую связь и объявили о начале эвакуации. Ликвидацию пожара затрудняло возникновение новых очагов под вентилируемым фасадом дома - горела ветрозащитная пленка", - цитирует пресс-служба начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Новосибирской области Максима Горощеню.

По предварительным данным, очаг пожара находился в двухуровневой квартире на девятом и десятом этажах. Пожарные предотвратили ход огня по всей крыши. Пожар ликвидирован, в его ликвидации участвовали 47 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники.

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