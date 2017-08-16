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Очистка русла реки начата на месте схода селя в Кабардино-Балкарии

Общество Безопасная жизнь
16 августа, 11:14 UTC+3 ТАСС

В понедельник в высокогорном городе Тырныауз сошел селевой поток, который частично перекрыл течение реки Баксан

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ТАСС, 16 августа. Специалисты начали очистку русла реки Баксан на месте схода селевого потока возле города Тырныауз (Кабардино-Балкария). Угрозы подтопления нет, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Производятся отчистка от наносов подмостового пространства поймы реки Баксан в городе Тырныауз на автодороге, ведущей в микрорайон ФЗО, а также руслоочистительные работы на реке Баксан", - говорится в сообщении.

Очистку поймы от селевых масс под мостом проводят 28 специалистов аэромобильный группировки МЧС России по КБР, на русле реки Баксан работают три экскаватора и 12 человек. Спасатели проводят подворовой обход прилегающей территории, чтобы оценить возможные повреждения.

14 августа в Тырныаузе Эльбрусcкого района в пойме реки сошел селевой поток, который днем 15 августа вновь начал движение. Сход селевых масс частично перекрыл течение реки Баксан, начал подниматься уровень воды. Из возможной зоны подтопления было расселено 420 человек.

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