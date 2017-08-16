Сотрудники Петербургского спасательного отряда с начала года спасли почти 200 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургского поисково-спасательного отряда, состоящего из трех подразделений, в первом полугодии провели около 500 операций и спасли почти 200 человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель отряда Вячеслав Макухин.

"За полгода нами спасено 177 человек, из них семь детей, выполнено 487 аварийно-спасательных и других неотложных работ. В среднем к нам поступает от трех заявок в день, объемы работ большие", - рассказал он.

У каждого из спасателей много историй, часть из них связана с рыбаками, чрезвычайные ситуации с которыми происходят каждую зиму. "Часто льдины разрываются и люди начинают тонуть", - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения (ПСП) "Красная горка" Иван Хрусталёв. В этом году, вспомнил он, треснула льдина, она было большой, около девяти километров в длину и пары километров в ширину. "К нам пришла заявка, что чуть дальше Шепелевского маяка, это такой мыс, произошла ЧС. Мы незамедлительно прибыли туда", - рассказал Хрусталев. К приезду спасателей льдина начала стремительно трескаться. "Мы поняли, что действовать надо незамедлительно, времени на раздумье не было. Было принято решение спасать рыбаков при помощи катера на воздушной подушке. Но рыбаков очень много, не пять человек, как проходило по заявке, около 25. Мы приступили к спасательной операции, снимая людей с этих льдин", - рассказал Хрусталев. .

Сани дороже жизни

По его словам, эвакуация проводилась нормально, пока один из рыбаков, приехавший на мотосанях, попросил забрать и их. "Забрать сани мы никак не могли, был бы перегруз, мы бы все пошли ко дну. Тогда ему сказали, что бросайте сани - жизнь дороже. Один из них согласился, а вот второй продолжил настаивать на своём и заявил, что без саней никуда не поедет. Я его спросил, мол, ты чего творишь? Умирать будешь из-за них?", - вспомнил Хрусталев.

Он признался, что компромисс в итоге был найден. "Было принято решение, что рыбак разберет эти сани по частям, так как их конструкция позволяла это сделать. Пока он разбирал свой любимый транспорт, спасатели забрали всех оставшихся людей на льдине и вернулись за упрямым мужчиной", - добавил спасатель. По его словам, к этому времени льдину откинуло уже на три километра от берега. "В итоге его вынесло уже к самому форватеру, а льдина разломилась на куски. Я держал связь с ним по телефону.

Льдина тем временем становилась все меньше и меньше, в итоге ее размер оказался 50 на 50 метров", - рассказал Хрусталев.

Спасение с помощью вертолёта

Тогда было принято решение о спасении горе-рыбака с помощью вертолета. Речи о санях уже не шло, к тому времени они утонули. "Я ему говорю, мол, ты забурись, мало ли вертолет будет опускаться и тебя сдует, мы тебя не зря спасаем", - вспоминает Хрусталев. К тому моменту льдина уже стала три на три метра.

"Но мы его успели спасти! Наши судна подсвечивали прожекторами, чтобы вертолету было удобней забрать рыбака. Все со стороны выглядело, как в кино. А знаете, что самое главное - это глаза спасенного после проделанной операции. Это дорогого стоит. И лучшая награда для спасателя", - сказал Хрусталев, добавив, что он горд собой и своими коллегами. "Это наша повседневная работа", - заключил он.

Условия для труда спасателей

Во всех трех подразделениях Санкт-Петербургского спасательно отряда есть все необходимое для дежурства спасателей. Они говорят, что жаловаться им не на что. Здесь есть и комната отдыха, оборудованная удобными спальными местами, и сауна, и тренажерный зал, кухня с необходимой бытовой техникой. Кроме того, в кажом филиале сделан капитальный ремонт, а на территории филиала поисково-спасательного подразделения "Кроншпиц" оборудован музей в здании 1754 года. В нем можно увидеть основные этапы развития поисково-спасательных отрядов. Сам музей отреставрирован силами МЧС.

Санкт-Петербургский поисково-спасательный отряд состоит из трех подразделений, которые обеспечивают безопасность Северной столицы, Ленинградской области и акватории Финского залива. Это ПСП "Берег" в поселке Смолячково, "Красная Горка" в поселке Лебяжье и "Кроншпиц" в городской черте. Сейчас в Петербургском ПСО служат 68 человек, все они они прошли обучение и имеют квалификацию спасателя. В ближайшее время руководство северо-западного регионального центра МЧС планирует увеличить общий штат до 75 человек, чтобы в каждой смене было по шесть человек. Санкт-Петербургский ПСО является филиалом Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, который базируется в Мурманске. Его общая штатная численность составляет 648 человек.