Пожарные спасли пять человек на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области

ТАСС, 16 августа. Пять человек спасены при пожаре, произошедшем в пятиэтажном доме в Усть-Илимске Иркутской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Пожарные Усть-Илимска ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме по улице Молодежная. Спасено пять человек", - сказали в пресс-службе.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже. К моменту прибытия первых пожарных расчетов большинство жильцов эвакуировались. Однако жильцы верхних этажей из-за дыма не смогли покинуть дом.

"В результате пожара повреждена мебель на площади 5 кв. метров и бытовая техника. Причина пожара устанавливается", - добавили в МЧС.