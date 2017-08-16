Пожарные провели учения на атомном ледоколе "Ленин" в Мурманске

ТАСС, 16 августа. Учения по ликвидации пожара на атомном ледоколе "Ленин" прошли в Мурманске, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

"По легенде произошло возгорание в машинном отделении атомохода. На место по повышенному номеру сложности были направлены восемь пожарных расчетов. Тушение осложняет высокая температура и сильное задымление", - рассказал представитель МЧС.

Во время учений пожарные использовали "Маяк спасателя" - светящийся трос, по которому они могут найти выход из лабиринта коридоров судна. А также самое современное оборудование газодымозащиты.

В маневрах также принимали участие пожарные добровольцы, служащие на ледоколе. "Члены добровольной пожарной дружины проходят специальное обучение, так называемый пожарно-технический минимум. Один из разделов этого обучения - проведение тренировок по эвакуации и первоначальным действиям людей в случае реального пожара", - цитируют в пресс-службе заместителя председателя Мурманского областного отделения ВДПО Андрея Левчуна.