Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарные провели учения на атомном ледоколе "Ленин" в Мурманске

Общество Безопасная жизнь
16 августа, 14:36 UTC+3 ТАСС

В ходе учений пожарные использовали комплекс "Маяк спасателя" и современное оборудование газодымозащиты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 августа. Учения по ликвидации пожара на атомном ледоколе "Ленин" прошли в Мурманске, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

"По легенде произошло возгорание в машинном отделении атомохода. На место по повышенному номеру сложности были направлены восемь пожарных расчетов. Тушение осложняет высокая температура и сильное задымление", - рассказал представитель МЧС.

Во время учений пожарные использовали "Маяк спасателя" - светящийся трос, по которому они могут найти выход из лабиринта коридоров судна. А также самое современное оборудование газодымозащиты.

В маневрах также принимали участие пожарные добровольцы, служащие на ледоколе. "Члены добровольной пожарной дружины проходят специальное обучение, так называемый пожарно-технический минимум. Один из разделов этого обучения - проведение тренировок по эвакуации и первоначальным действиям людей в случае реального пожара", - цитируют в пресс-службе заместителя председателя Мурманского областного отделения ВДПО Андрея Левчуна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
2
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
3
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
4
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу
5
Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама