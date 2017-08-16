В Новосибирске при пожаре в жилом доме эвакуированы более 80 человек

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ТАСС, 16 августа. Пожар в 10-этажном жилом доме в Новосибирске ликвидирован, были эвакуированы 82 человека. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ.
"Сообщение о возгорании в жилом 10-этажном доме в Первомайском районе поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области. Эвакуация проводилась из двух подъездов, на девятом этаже действовал пожар. Всего дом покинули 82 человека, никто из них не пострадал", - сказали в МЧС.
Тушение велось изнутри дома и снаружи с использованием высотной техники. "Ликвидацию пожара затрудняло возникновение новых очагов под вентилируемым фасадом дома. Горела, предположительно, ветрозащитная пленка", - приводят в ведомстве слова начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Новосибирской области Максима Горощеня.
В тушении пожара участвовали 47 человек и 16 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.