МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Чечне 16 и 17 августа

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ТАСС, 16 августа. Гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Чечне 16 и 17 августа, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"16 и 17 августа местами на территории Чеченской Республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с", - сказал представитель ведомства.
Спасатели не исключают, что непогода приведет к возникновению чрезвычайных ситуаций. Вероятен подъем уровня воды в реках и сход небольших селей в горах. Возможны повреждения ЛЭП, падение деревьев и рекламных щитов.
"Силы и средства МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия", - отметили в пресс-службе.