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Группировка МЧС для борьбы с паводком в Приморье будет увеличена на 500 человек

Общество Безопасная жизнь
16 августа, 15:55 UTC+3 ТАСС

Кроме того, в резерве будут находиться еще порядка тысячи человек, чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия

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ТАСС, 16 августа. МЧС увеличит группировку спасателей, ликвидирующих последствия подтопления в Приморском крае, на 500 человек. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, ссылаясь на первого замглавы МЧС РФ Владимира Степанова, который прибыл в зону ЧС.

"В ближайшие дни мы увеличим группировку сил в зоне ЧС - это будет не менее 500 спасателей из Дальневосточного федерального округа. Также в резерве будут находиться еще порядка тысячи человек для того, чтобы максимально быстро расчистить дворы, помочь навести порядок, убрать воду, откачать колодцы, привести все в нормальное состояние", - сказал он.

Степанов добавил, что дополнительные силы будут переброшены из Сибири и Поволжья. Местные власти в свою очередь пообещали выделить дополнительную технику. Степанов подчеркнул, что лично будет проверят ход ликвидации ЧС.

В результате проливных дождей, прошедших в начале августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.

По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них 16 детей. Последствия разгула стихии ликвидируют более 2,4 тыс. человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств и три воздушных судна.

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