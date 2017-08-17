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120 спасателей из Сибири прибыли в Приморье ликвидировать последствия паводка

Общество Безопасная жизнь
17 августа, 10:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, августа. /ТАСС

Накануне было принято решение увеличить группировку спасателей в регионе на 500 человек

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ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники Сибирского спасательного центра и Сибирского регионального поисково- спасательного отряда прибыли в четверг во Владивосток. Это 120 человек со всем необходимым оборудованием, которые будут работать в пострадавших от паводка районах края. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Новосибирска во Владивосток спасателей Сибирского спасательного центра и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда в количестве 120 человек со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием", - говорится в сообщении.

16 августа первый замглавы МЧС РФ Владимир Степанов сообщил по итогам совещания во Владивостоке о решении увеличить группировку спасателей в Приморье на 500 человек. Дополнительные силы будут переброшены из Сибири и Поволжья. Необходимость увеличения числа спасателей Степанов объяснил потребностью в быстрой ликвидации последствий паводка в Приморье.

Сейчас в восстановительных работах в Приморье участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России - более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и три воздушных судна.

В результате проливных дождей, прошедших в начале августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.

По данным МЧС, на утро 17 августа в регионе остаются подтопленными два дома и 14 придомовых территории в городе Уссурийск. Сейчас в пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе 14 детей.

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