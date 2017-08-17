Сахалинские спасатели направлены в пострадавшее от паводка Приморье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Группа из 30 спасателей и 20 пожарных вылетела из Южно-Сахалинска по приказу Сибирского регионального центра МЧС России для ликвидации последствий паводка в Приморском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В распоряжении спасателей электрогенераторы, осветительная техника, шанцевый инструмент, помпы для откачки воды из подвальных помещений затопленных зданий, аварийно-спасательные инструменты для резки различных конструкций. Командировка продлится до приказа о возращении, предполагаемый срок работы - две-три недели", - говорится в сообщении.

В зону чрезвычайной ситуации группу сахалинских спасателей доставит вертолет Ми-26 Хабаровского АСЦ МЧС России. Спасатели и пожарные обеспечены средствами защиты и инструментом для строительных и ремонтных работ. Кроме того, власти на местах обязуются выделить необходимую тяжелую и инженерную автотехнику

Ранее сообщалось, что группировка МЧС России, которая ликвидирует паводок в Приморье, будет увеличена на 500 человек. Дополнительные силы будут переброшены из Сибири и Поволжья. В четверг в Приморье прибыли 120 спасателей из Сибири. Сейчас в восстановительных работах в Приморье участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России - более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и три воздушных судна.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.

На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске, в пунктах временного размещения находятся 44 человека.