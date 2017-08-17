Дополнительный пост мониторинга выставлен в районе схождения селя в Кабардино-Балкарии

ТАСС, 17 августа. Спасатели организовали дополнительный пост мониторинга селевой ситуации в верховье реки Герхожан-Суу, по руслу которой селевые массы в течение двух дней сходили на город Тырныауз Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"На высоте 3100 м на месте слияния рек Герхожан-Суу и Къая-Арты-Суу организован пост мониторинга обстановки. Мониторинг осуществляет ПСО "Нальчик" в составе шести человек и одной единицы техники", - уточняется в сообщении.

Кроме того, спасатели продолжают мониторинг русла реки Герхожан-Суу в низовье, ближе к Тырныаузу. Продолжается откачка воды из подвалов жилых домов проспекта Эльбрусский, которые попали в зону подтопления из-за подъема воды на реке Баксан после перекрытия селевыми потоками.

По данным экспертов, вероятность схождения селя в районе сохраняется. Для снижения риска подтопления жилых домов на реке Баксан проводят расчистку русла и расширение отводного канала, работают три экскаватора. В общей сложности на месте продолжают работу экстренные службы и органы местного самоуправления - 291 человек, 54 единиц техники.

14 августа в Тырныаузе Эльбрусcкого района сошел селевой поток, который продолжил движение на следующий день. В результате частично перекрылось течение реки Баксан, начал подниматься уровень воды, из-за угрозы подтопления города было расселено 420 человек. В среду вода стала уходить из подтопленных участков Тырныауза, люди смоги вернуться в свои дома.