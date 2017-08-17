МЧС допустило все образовательные учреждения Кузбасса к новому учебному году

ТАСС, 17 августа. Все учебные заведения Кемеровской области готовы к новому учебному году с точки зрения пожарной безопасности. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Инспекторы государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками отделов образования, правоохранительных органов и специалистами подразделений Роспотребнадзора проверили образовательные учреждения области. Специалисты пришли к выводу, что все школы готовы к новому учебному году", - сказали в пресс-службе.

Всего в регионе 1812 учебных заведений. Все они оборудованы пожарной сигнализацией, средствами оповещения, огнетушителями и пожарными водопроводами, отметили в МЧС. Персонал также готов к действиям во время пожара.

"Выявленные инспекторами недостатки были незначительны. Они устранены еще до завершения проверки", - отметили в ведомстве.