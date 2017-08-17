Чрезвычайная пожарная опасность из-за жары прогнозируется в пяти районах Липецкой области

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ТАСС, 17 августа. МЧС объявило на пятницу чрезвычайную степень пожарной опасности в пяти районах Липецкой области из-за установившейся в среду жары в регионе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"Чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости установлен на юге Липецкой области, в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Усманском, Добринском районах температура воздуха в тени в пятницу превысит отметку 31-34 градуса", - отметили в МЧС.
Кроме того, с 15 мая в Липецкой области установлен особый противопожарный режим, в регионе нельзя разводить костры, а с начала августа запрещено заходить и въезжать в хвойные леса, нарушителям грозит штраф.
Класс пожарной опасности - специальный показатель мощности огня и скорости распространения пожара. Высшим и самым опасным считается пятый класс, при нем пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур.