Ливни и град ожидаются на Кубани

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КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. МЧС объявило в отдельных районах Кубани экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми осадками и усилением ветра, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В ближайшие три-шесть часов и до утра 19 августа местами в крае ожидается комплекс метеоявлений, сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с", - отмечается в сообщении. Сильные осадки могут вызвать резкие подъемы уровня рек, сход оползней и селевых масс.
В администрации Сочи в свою очередь сообщили, что, согласно прогнозам местных метеорологов, на курорте ночью ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. "Днем преимущественно без осадков. В предгорной зоне в дневные часы могут пройти дожди", - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.
С начала августа на Кубани действуют сразу два штормовых предупреждения: по сильной жаре и чрезвычайной пожароопасности в ряде районов, на Черноморском побережье прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливни с грозами, усиление ветра и образование смерчей над морем. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.