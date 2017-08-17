Ливни и град ожидаются на Кубани

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. МЧС объявило в отдельных районах Кубани экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми осадками и усилением ветра, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие три-шесть часов и до утра 19 августа местами в крае ожидается комплекс метеоявлений, сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с", - отмечается в сообщении. Сильные осадки могут вызвать резкие подъемы уровня рек, сход оползней и селевых масс.

В администрации Сочи в свою очередь сообщили, что, согласно прогнозам местных метеорологов, на курорте ночью ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. "Днем преимущественно без осадков. В предгорной зоне в дневные часы могут пройти дожди", - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

С начала августа на Кубани действуют сразу два штормовых предупреждения: по сильной жаре и чрезвычайной пожароопасности в ряде районов, на Черноморском побережье прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливни с грозами, усиление ветра и образование смерчей над морем. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.