Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ливни и град ожидаются на Кубани

Общество Безопасная жизнь
17 августа, 16:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 17, августа. /ТАСС

Непогода ожидается в регионе с вечера четверга до утра субботы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. МЧС объявило в отдельных районах Кубани экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми осадками и усилением ветра, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В ближайшие три-шесть часов и до утра 19 августа местами в крае ожидается комплекс метеоявлений, сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с", - отмечается в сообщении. Сильные осадки могут вызвать резкие подъемы уровня рек, сход оползней и селевых масс.

В администрации Сочи в свою очередь сообщили, что, согласно прогнозам местных метеорологов, на курорте ночью ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. "Днем преимущественно без осадков. В предгорной зоне в дневные часы могут пройти дожди", - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

С начала августа на Кубани действуют сразу два штормовых предупреждения: по сильной жаре и чрезвычайной пожароопасности в ряде районов, на Черноморском побережье прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливни с грозами, усиление ветра и образование смерчей над морем. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь
2
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
3
Лукашенко: Вера Глаголева снискала всенародную любовь и признание профессионалов
4
МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в России
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Россельхознадзор с 18 августа ограничит поставки с четырех белорусских предприятий
7
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама