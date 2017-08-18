Группировка спасателей усилена для скорейшей ликвидации последствий паводка в Приморье

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Группировка спасателей в Приморье увеличена более чем на 500 человек для скорейшей ликвидации последствий паводков, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России.
"Для ликвидации последствий паводка в Приморском крае в кратчайшие сроки группировка спасателей увеличилась более чем на 500 человек. Это аэромобильные группировки и спасатели спасательных отрядов МЧС России. В течение двух суток самолеты Ил-76 МЧС России и вертолет Ми-26 оперативно доставили в Приморье из Красноярска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Южно-Сахалинска и Владивостока около 500 спасателей со всей необходимой экипировкой и оборудованием", - сказал сотрудник пресс- службы.
По его словам, также автомобильным транспортом из Амурской области и Хабаровского края прибыли около 50 спасателей, оснащенных тяжелой техникой (самосвалами, погрузчиками, автокранами, электрогенераторами, световыми башнями, средствами малой механизации и др).
"Сразу по прибытию в зону ЧС спасателям были определены участки работ, где они незамедлительно приступили к работе по ликвидации последствий наводнения. В резерве находятся еще порядка 1 тыс. спасателей", - отметил представитель МЧС России.
Усиление группировки спасателей в Приморье связано с необходимостью максимально быстро расчистить дворы, помочь навести порядок, убрать воду, откачать колодцы и привести все в нормальное состояние.