Штормовое предупреждение из-за пожароопасности продлено в Ростовской области на три дня

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. МЧС продлило на три дня - с 19 по 21 августа - штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области, оно действует на территории всего региона, сообщили в пятницу в пресс-службе областного управления ведомства.
"По данным ростовского Гидрометцентра, в период с 19 по 21 августа на территории Ростовской области с площадью охвата 100% сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что за минувшие сутки пожарные региона 44 раза выезжали на тушение сухой травы и камыша. Площадь возгораний превысила 12 гектаров.
"Одним из наиболее крупных, ... зафиксированных за минувшие сутки, стало загорание травы и камыша в Азовском районе в районе хутора Колузаево. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило накануне, 17 августа, в 15.08 мск. К 22.00 мск пожар удалось локализовать и в 00.30 полностью ликвидировать", - добавили в пресс-службе.