Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штормовое предупреждение из-за пожароопасности продлено в Ростовской области на три дня

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 12:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, августа. /ТАСС

За сутки пожарные региона получили 44 обращения в связи с возгоранием сухой травы и камыша

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. МЧС продлило на три дня - с 19 по 21 августа - штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области, оно действует на территории всего региона, сообщили в пятницу в пресс-службе областного управления ведомства.

"По данным ростовского Гидрометцентра, в период с 19 по 21 августа на территории Ростовской области с площадью охвата 100% сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что за минувшие сутки пожарные региона 44 раза выезжали на тушение сухой травы и камыша. Площадь возгораний превысила 12 гектаров.

"Одним из наиболее крупных, ... зафиксированных за минувшие сутки, стало загорание травы и камыша в Азовском районе в районе хутора Колузаево. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило накануне, 17 августа, в 15.08 мск. К 22.00 мск пожар удалось локализовать и в 00.30 полностью ликвидировать", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
7
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама