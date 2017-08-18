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Число чрезвычайных ситуаций в России уменьшилось на четверть с начала года

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В частности, снизилось количество пожаров и происшествий на водоемах

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Количество чрезвычайных ситуаций за семь месяцев этого года в России снизилось на четверть. Это следует из информационно-аналитического бюллетеня МЧС, который есть в распоряжении ТАСС.

"С января по июль в России зарегистрировано 136 чрезвычайных ситуаций, что на 24% меньше, чем за аналогичный период минувшего года", - говорится в документе. В нем отмечается, что при ЧС были спасены почти 3000 человек.

По данным МЧС, также продолжает снижаться и число пожаров в стране. По сравнению с таким же периодом 2016 года их количество снизилось почти на 6% - до 73,9 тыс. Почти на 35% сократилось и количество происшествий на водоемах. Если за семь месяцев прошлого года их было зафиксировано почти 3000, то в этом году около 2000.

"При пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях в России за семь месяцев этого года спасены более 122 тыс. человек", - сообщает ведомство. Большинство из них, более 90 тысяч, были спасены на пожарах, почти каждый четвертый, а это более 26 тысяч человек, - при ДТП. Всего пожарно-спасательные подразделения с мая по июль выезжали на ДТП свыше 60 тысяч раз.

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