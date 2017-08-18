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МЧС увековечило память более 60 сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 13:26 UTC+3

Десятки единиц техники, спасательные отряды и улицы по всей стране носят имена погибших

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. МЧС присваивает пожарно-спасательным частям и судам имена сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В МЧС России увековечена память 62 ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их имена носят пожарно-спасательные части, катера, воздушные суда, улицы и учебные заведения. Для упорядочения процедуры названия подразделений и техники именами погибших сотрудников в МЧС России вышел соответствующий приказ, которым определен порядок присвоения ведомственным организациям, воздушным или водным судам имен героев. Это сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований, федеральные государственные гражданские служащие и работники МЧС России, отдавшие свою жизнь во имя спасения людей", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время имена сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга, присвоены 11 пожарно-спасательным катерам и кораблям, 16 пожарно-спасательным частям и поисково-спасательным отрядам, восьми воздушным судам. Кроме того, именами сотрудников МЧС России названы 22 улицы и четыре средних общеобразовательных учреждения.

Например, в честь полковника Евгения Чернышева, погибшего в 2010 году во время тушения крупного пожара в бизнес-центре в Москве, назван многоцелевой пожарно-спасательный корабль отряда по тушению пожаров на водных объектах города Москвы, а вертолету Ми-8 МЧС России присвоено имя Героя Российской Федерации спасателя международного класса Андрея Рожкова, который погиб в апреле 1998 года во время погружения в воды Северного Ледовитого океана при испытании нового водолазного оборудования.

"В МЧС России есть герои, имена которых увековечены при жизни. Среди них ветеран Великой Отечественной войны, Солдат Победы, живая легенда Дмитрий Иванович Михайлик. Имя председателя Центрального Совета ветеранов МЧС России носит пожарно-спасательный катер КС-951, который стоит на вооружении специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым", - отметили в пресс-службе.

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