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Вертолеты МЧС России тушат два природных пожара в Ростовской области

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 14:15 UTC+3 ТАСС

Пожары зафиксированы в Усть-Донецком и Азовском районах

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ТАСС, 18 августа. МЧС России задействовало вертолеты для тушения двух природных пожаров, бушующих в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Усть-Донецком районе действует природный пожар на площади 93 га, 43 га из которых - земли лесного фонда", - сказали в пресс-службе.

Возгорание происходит в двух километрах от населенного пункта Топилин, где проживает 21 человек. "Опашка проведена. Население проинформировано и находится в готовности к эвакуации", - сказал представитель МЧС.

Для тушения пожара привлечен вертолет Ка-32 МЧС России.

Еще один пожар на площади в 10 га зафиксирован в Азовском районе вблизи населенного пункта Обуховка, в котором проживают более 1 тыс. человек. "Население Обуховки также проинформировано и будет эвакуировано в случае необходимости", - добавили в главке. Для тушения пожара из Минеральных вод вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

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