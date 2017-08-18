Сотрудники МЧС спасли за неделю в Иркутской области четверых мужчин

ТАСС, 18 августа. Четверо мужчин спасены за неделю на водных объектах Иркутской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В Иркутской области с начала недели на водных объектах были спасены четверо мужчин. Помощь спасателей им понадобилась из-за грубейших нарушений требований безопасности на воде", - сказал представитель ведомства.

Во всех случаях к несчастью могло привести техническое состояние плавсредств, на которых передвигались спасенные. В министерстве отметили, что ни одному из них не потребовалась госпитализация.