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Сотрудники МЧС спасли за неделю в Иркутской области четверых мужчин

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 16:35 UTC+3 ТАСС

В ведомстве пояснили, что пострадавшим понадобилась помощь из-за "грубейших нарушений требований безопасности на воде"

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ТАСС, 18 августа. Четверо мужчин спасены за неделю на водных объектах Иркутской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В Иркутской области с начала недели на водных объектах были спасены четверо мужчин. Помощь спасателей им понадобилась из-за грубейших нарушений требований безопасности на воде", - сказал представитель ведомства.

Во всех случаях к несчастью могло привести техническое состояние плавсредств, на которых передвигались спасенные. В министерстве отметили, что ни одному из них не потребовалась госпитализация.

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