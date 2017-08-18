МЧС предупреждает о возможности формирования смерчей на черноморском побережье на Кубани

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КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Возможность образования смерчей существует у побережья Черного моря на участке от Джубги до Анапы в пятницу, предупреждает МЧС по Краснодарскому краю.
"В ближайшие один-три часа над Черным морем на участке Анапа - Джубга имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В региональном гидрометцентре пояснили, что по Краснодарскому краю, преимущественно в горных районах, могут пройти ливни и грозы.
Накануне краевая администрация поручила главам прибрежных городов и районов отслеживать появление смерчей и организовать патрулирование потенциально опасных мест, где могут находиться отдыхающие.