МЧС предупреждает о грозах, граде и усилении ветра в Калининградской области

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КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Ливневые дожди, град, грозы, сопровождаемые ветром до 20 м/с, ожидаются в субботу в Калининградской области, сообщает региональный главк МЧС, распространивший предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.
"По сведениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Калининградской области 19 августа ожидаются усиление западного ветра в порывах при грозе до 15-20 м/с, ливневые дожди, грозы, местами град", - говорится в сообщении ведомства.
МЧС рекомендует во время стихии соблюдать особую осторожность, избегать нахождения под рекламными конструкциями, а также не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередачи. Запрещено выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.