Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет-амфибия МЧС тушит пожар в нацпарке в Бурятии

Общество Безопасная жизнь
19 августа, 12:17 UTC+3 ТАСС

Всего авиация МЧС сбросила на очаги возгорания почти 2 тыс. тонн воды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 августа. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты МЧС России участвует в борьбе с природными пожарами на территории Забайкальского нацпарка в Бурятии. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

"Бе-200 задействован на ликвидации природного пожара в Забайкальском национальном парке Бурятии. Все очаги возгорания находятся в труднодоступной местности", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день в заповеднике действует три лесных пожара. Кроме самолета-амфибии в их тушении участвуют два вертолета Ми-8. Всего авиация МЧС сбросила на пожары 1,8 тыс. тонн воды.

"На Байкале, где мы забираем воду, зачастую большая волна. Все это осложняет работу авиации, но мы не прекращаем тушение, выполняем все поставленные задачи. Наш экипаж из пяти человек ежедневно совершает вылеты, каждый из которых длится не менее трех часов", - цитируют в пресс-службе слова второго пилота Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС Юрия Демина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Личность напавшего на прохожих в Сургуте установлена
2
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
3
В московском Доме кино началось прощание с Верой Глаголевой
4
Телеканал Life прекратил вещание
5
Власти Югры оказывают помощь пострадавшим при нападении в Сургуте
6
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
7
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама