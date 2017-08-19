Самолет-амфибия МЧС тушит пожар в нацпарке в Бурятии

ТАСС, 19 августа. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты МЧС России участвует в борьбе с природными пожарами на территории Забайкальского нацпарка в Бурятии. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

"Бе-200 задействован на ликвидации природного пожара в Забайкальском национальном парке Бурятии. Все очаги возгорания находятся в труднодоступной местности", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день в заповеднике действует три лесных пожара. Кроме самолета-амфибии в их тушении участвуют два вертолета Ми-8. Всего авиация МЧС сбросила на пожары 1,8 тыс. тонн воды.

"На Байкале, где мы забираем воду, зачастую большая волна. Все это осложняет работу авиации, но мы не прекращаем тушение, выполняем все поставленные задачи. Наш экипаж из пяти человек ежедневно совершает вылеты, каждый из которых длится не менее трех часов", - цитируют в пресс-службе слова второго пилота Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС Юрия Демина.