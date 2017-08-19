Магаданские спасатели пополнят группировку МЧС в Приморье

ТАСС, 19 августа. Группировка МЧС РФ в Приморье, где идет ликвидация последствий циклона, будет пополнена 70 спасателями из Магадана, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

"70 магаданских спасателей направлены в город Владивосток. Из аэропорта Магадана их доставит туда транспортный самолет Ил-76 МЧС", - сказали в ведомстве.

В зоне ЧС спасатели в первую очередь будут оказывать помощь населению. "В настоящее время перед нами стоит задача прибыть к месту ликвидации последствий ЧС, далее наши сотрудники будут распределены по населенным пунктам, где их помощь требуется больше всего", - цитируют в пресс-службе руководителя магаданской аэромобильной группировки МЧС РФ Виталия Прокопьева.

Из-за продолжительных дождей в первой декаде августа в Приморье подтопило около 2,2 тыс. домов с населением более 15,5 тыс. человек. В настоящее время все населенные пункты освободились от воды. Группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидаций ЧС, развернутая в Приморском крае, насчитывает более 3,4 тыс. человек, свыше 300 единиц техники и 74 плавсредства.

Спасатели примерно из 200 домов и почти из 700 подвалов откачали воду, вывезли более 1,7 тыс. куб. м мусора. За сутки восстановлен еще один участок автодороги, продолжается ремонт еще 27 участков в Надеждинском и Пограничном районах Приморья.