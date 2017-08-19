Режим чрезвычайной пожароопасности на курортах Кубани продлен до 22 августа

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СОЧИ, 19 августа. / ТАСС/. МЧС продлило экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности в Краснодарском крае, в частности, на курортах Черноморского побережья. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.
С 11 августа в регионе действует особый противопожарный режим и объявлена чрезвычайная пожароопасность. Основной причиной возникновения природных пожаров названо бесконтрольное выжигание сухой травы и разведение костров в лесной местности.
"В период с 20 по 22 августа в большинстве районов Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье, в районе Туапсе, сохранится чрезвычайная пожароопасность [пятый класс]", - отмечается в сообщении МЧС.
Спасатели просят туристов не разводить костры под деревьями. Районным властям рекомендовано ограничить доступ отдыхающих в лесничества.