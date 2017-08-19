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Пожары в нацпарке в Бурятии могут быть локализованы в ближайшую неделю

Общество Безопасная жизнь
19 августа, 15:52 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 19, августа. /ТАСС

В МЧС отметили, что тушению пожаров будут способствовать прогнозируемые дожди в регионе

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УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Ликвидировать пожары в Забайкальском нацпарке предполагается в течение ближайшей недели. В работах по тушению задействованы порядка 100 человек, сообщил в субботу ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин.

"Обстановка нормализуется, сейчас большая часть пожаров ликвидирована. Два пожара действуют на территории 204 и 75 га. Сейчас там работают около 100 человек, задействованы сотрудники федеральной Авиалесохраны и самолет - амфибия Бе-200. Возможно, уже в ближайшую неделю пожары будут локализованы", - сказал Овдин.

Один из трех действовавших пожаров на территории 70 га в заповеднике локализован. По данным республиканского главка МЧС, пожары на территории нацпарка происходят в течение двух недель - причиной становятся сухие грозы. В ближайшие дни в регионе передано штормовое предупреждение - прогнозируются сильные дожди, и, как отмечают в ведомстве, природа может помочь погасить возгорания.

На данный момент в регионе проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. Из них четыре очага локализовано на площади около 1,3 тыс. га, и четыре очага продолжает действовать на площади около 600 га.

Как сообщалось ранее, по данным Сибирского регионального центра МЧС, все очаги возгорания находятся в труднодоступной местности. Всего авиация МЧС сбросила на пожары 1,8 тыс. тонн воды, взятой из Байкала.

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