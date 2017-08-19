МЧС планирует эвакуацию поселка в Волгоградской области из-за пожара на площади 300 га

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Крупный природный пожар в Городищенском районе Волгоградской области на площади 300 га угрожает поселку Каменный Буерак, планируется эвакуация жителей. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.

"В 11:26 мск поступила информация о крупном возгорании сухой растительности в Городищенском районе вблизи населенного Каменный Буерак. В настоящее время площадь пожара составляет 300 га. Есть угроза распространения огня на жилые дома поселка. Планируется эвакуация жителей хутора", - рассказал Доценков.

Он уточнил, что на месте ЧП работает 28 единиц техники и 100 человек личного состава. Предпринимаются все меры, чтобы локализовать крупный пожар и не допустить его к населенному пункту.