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МЧС планирует эвакуацию поселка в Волгоградской области из-за пожара на площади 300 га

Общество Безопасная жизнь
19 августа, 18:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 19, августа. /ТАСС

На месте пожара работают 100 спасателей и 28 единиц техники

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ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Крупный природный пожар в Городищенском районе Волгоградской области на площади 300 га угрожает поселку Каменный Буерак, планируется эвакуация жителей. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.

"В 11:26 мск поступила информация о крупном возгорании сухой растительности в Городищенском районе вблизи населенного Каменный Буерак. В настоящее время площадь пожара составляет 300 га. Есть угроза распространения огня на жилые дома поселка. Планируется эвакуация жителей хутора", - рассказал Доценков.

Он уточнил, что на месте ЧП работает 28 единиц техники и 100 человек личного состава. Предпринимаются все меры, чтобы локализовать крупный пожар и не допустить его к населенному пункту.

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