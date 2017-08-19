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Спецборт МЧС доставил из Турции в Петербург тяжелобольного россиянина

Общество Безопасная жизнь
19 августа, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

В полете 63-летнего мужчину сопровождали психолог и медицинские специалисты МЧС и Минздрава

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил в Санкт-Петербург из Турции россиянина, который тяжело заболел во время отдыха в турецкой Анталье. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.

По данным петербургских СМИ, 63-летний педагог отдыхал в Анталье, но перед самым возвращением домой у него остановилось сердце. Мужчину доставили в больницу, где оказали помощь и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Из Антальи в Санкт-Петербург прибыл самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который доставил тяжелобольного гражданина РФ. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сообщили в министерстве.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета. На протяжении всего полета мужчину сопровождали медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России.

Дальнейшее лечение мужчина будет проходить во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, заключили в МЧС.

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