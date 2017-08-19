Спасатели из соседних регионов помогают тушить пожар в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели из Краснодарского края и Калмыкии подключились к тушению природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, также принято решение о привлечении сил из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. По последним данным, площадь пожара составляет 4,2 тыс. га. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Привлечены силы и средства Донского спасательного центра МЧС России, а так же из соседних субъектов: Южного регионального поисково-спасательного отряда - ФПС Краснодарского края; ФПС Республики Калмыкия. В настоящий момент на месте пожара работает порядка 777 человек и 196 единиц техники", - говорится в сообщении.

В субботу к тушению пожара были привлечены семь воздушных судов.

"Мониторинг обстановки осуществляется специальными группами. Работы продолжаются", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, в Усть-Донецком районе действует режим ЧС. Информация о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда огнем были охвачены 240 га территории.