МЧС: шесть очагов горения природного пожара в Ростовской области ликвидировано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали шесть очагов горения природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, открытого горения нет. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"В настоящий момент ликвидированы шесть очагов горения, открытого горения нет, имеются небольшие очаги тления, проводится работа по их проливке. Вместе с тем сухая ветреная погода не способствует проведению работ по ликвидации природного пожара", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что в данный момент к тушению пожара привлечены восемь воздушных судов. Четыре из них от МЧС России - два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8, еще четыре от Южного военного округа - два вертолета Ми-8АМТШ, вертолет Ми-26 и самолет Ил-76.

"С учетом усиления группировки всего для тушения лесного пожара задействовано сил и средств в количестве 993 человек личного состава и 213 единиц техники, в том числе от МЧС России 364 человек личного состава и 76 единицы техники", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области".

Как ранее сообщалось, в настоящее время угроза распространения пожара на населенные пункты снята, площадь, пройденная огнем, не увеличилась с вечера субботы и составляет 4,2 тыс. га.

Информация о лесном пожаре на территории Усть-Донецкого района близ станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда огнем были охвачены 240 га территории.