Специалисты МЧС обследуют в Хабаровске жилой дом, в котором произошел хлопок газа

ТАСС, 20 августа. Обследование конструкций жилого дома в Хабаровске, в котором утром в воскресенье произошел хлопок газовоздушной смеси, ведут сотрудники МЧС совместно со строителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного главка МЧС РФ.

"На месте, где, предположительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, проводится обследование несущих конструкций. Работают представители администрации города, проектно-экспертного института, управляющей компании, застройщика и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Они проводят поквартирный обход, оценивают состояние стен, перекрытий и коммуникаций", - сказали в пресс-службе.

Жильцы дома временно размещены у родственников. Решение об их возвращении будет принято по результатам обследования. При необходимости им будет предоставлено жилье в маневренном фонде города, говорят в МЧС.

ЧП произошло около 6 утра (хбр) 20 августа. В 10-этажном кирпичном доме по улице Бондаря предположительно произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 8-м этаже. Возгорание не последовало. По данным СК РФ, повреждено четыре квартиры. Никто не пострадал. От экстренных служб на месте работали 83 человека и 24 единицы техники.