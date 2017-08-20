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Авиация сбросила на природный пожар в Ростовской области более 1,5 тыс. тонн воды

Общество Безопасная жизнь
20 августа, 13:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Отмечается, что угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует

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© Пресс-служба губернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Авиация Южного военного округа и МЧС России сбросила на очаги природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области более 1,5 тыс. тонн воды. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"К тушению пожара привлечены всемь воздушных судов - вертолетов и самолетов. Всего воздушными судами произведено 276 сбросов или 1,56 тыс. тонн воды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент нейтрализованы шесть из восьми очагов возгорания. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

"Всего в тушении природного пожара задействована группировка сил и средств в составе более 1 тыс. человек и 196 единиц техники" - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, в настоящее время угроза распространения пожара на населенные пункты снята, площадь, пройденная огнем, не увеличилась с вечера субботы и составляет 4,2 тыс. га.

Информация о лесном пожаре на территории Усть-Донецкого района близ станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда огнем были охвачены 240 га территории.

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