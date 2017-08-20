Патрульные группы ликвидировали восемь природных пожаров в Иркутской области за сутки

ТАСС, 20 августа. Десять природных пожаров выявлено за минувшие сутки в Иркутской области, восемь из них ликвидировано. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Межведомственными патрульными группами за минувшие сутки осуществлено патрулирование 123 населенных пунктов, вблизи них выявлено десять возгораний. Восемь были ликвидированы силами патрульных групп", - сказал представитель ведомства.

На территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Введен запрет на разведение открытого огня и ограничен допуск в леса. 130 межведомственных патрульных групп, в состав которых включены пожарные, круглосуточно обследуют территорию региона.