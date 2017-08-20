Патрульные группы ликвидировали восемь природных пожаров в Иркутской области за сутки

Будогосский: Еськов поступил абсолютно верно, удалив футболиста "Спартака" СамедоваСпорт 20 августа, 13:11
Авиация сбросила на природный пожар в Ростовской области более 1,5 тыс. тонн водыБезопасная жизнь 20 августа, 13:02
СМИ: "Ювентус" на следующей неделе купит Гарая, которым интересовался ФК "Спартак"Спорт 20 августа, 12:52
Медведев: партнерские российско-венгерские отношения поступательно развиваютсяПолитика 20 августа, 12:34
Начал работу новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в РоссиюЭкономика и бизнес 20 августа, 12:28
Евкуров: полиция нравов не нужна, когда молодежь воспитывается на традициях предковОбщество 20 августа, 12:28
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителейКультура 20 августа, 12:03
Times: Елизавета II не собирается отрекаться от престолаМеждународная панорама 20 августа, 11:56
Прыгуны в воду Измайлов и Шлейхер завоевали первое золото сборной России на УниверсиадеСпорт 20 августа, 11:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Десять природных пожаров выявлено за минувшие сутки в Иркутской области, восемь из них ликвидировано. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"Межведомственными патрульными группами за минувшие сутки осуществлено патрулирование 123 населенных пунктов, вблизи них выявлено десять возгораний. Восемь были ликвидированы силами патрульных групп", - сказал представитель ведомства.
На территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Введен запрет на разведение открытого огня и ограничен допуск в леса. 130 межведомственных патрульных групп, в состав которых включены пожарные, круглосуточно обследуют территорию региона.