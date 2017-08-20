Спасатели ликвидировали природный пожар в Воронеже

ТАСС, 20 августа. Природный пожар, который возник в лесном массиве в Воронеже, ликвидирован. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Возгорание было полностью ликвидировано в 19:27 мск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в воскресенье около 13:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в лесном массиве в Железнодорожном районе Воронежа. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 1 га, однако к 16:00 мск площадь горения достигла 5 га.

По информации регионального управления МЧС, площадь пожара увеличилась в пять раз из-за жаркой и сухой погоды. По данным Воронежского гидрометцентра, температура воздуха в области в течение дня достигала 31 градуса, без осадков и с порывами ветра до 11 м/с. В связи с этим в регионе была объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

"Пожару был присвоен повышенный третий ранг. Для его ликвидации привлекалось в общей сложности 198 человек и 48 единиц спецтехники. Причины пожара и виновные лица в настоящее время устанавливаются", - добавили в УМЧС.