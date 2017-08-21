Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров и ветра объявлено в четырех регионах Сибири

Общество Безопасная жизнь
21 августа, 15:16 UTC+3 ОМСК ОМСК 21, августа. /ТАСС

С 22 по 28 августа угроза пожаров ждет Алтайский край, Омскую и Новосибирскую области из-за чрезвычайной пожароопасности в Красноярском крае

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях из-за чрезвычайной пожароопасности и в Красноярском крае из-за очень сильного ветра, сообщили в понедельник ТАСС в региональных ГУ МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского гидрометцентра, с 22 по 28 августа в Черлакском и Русско-Полянском районах Омской области ожидается чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами", - уточнили в омском ГУ МЧС.

Штормовое предупреждение с 22 по 28 августа также объявлено в Новосибирской области, где чрезвычайная пожароопасность угрожает Карасукскому району, и в Республике Алтай, по всей территории которой возможно возникновение лесных (ландшафтных) пожаров из-за грозовых разрядов.

В Красноярском крае, по данным Среднесибирского УГМС, 21 августа ожидаются порывы очень сильного ветра, до 26 м/ с, в Таймырском районе и до 25 м/с - в Норильске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама