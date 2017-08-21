Штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров и ветра объявлено в четырех регионах Сибири

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях из-за чрезвычайной пожароопасности и в Красноярском крае из-за очень сильного ветра, сообщили в понедельник ТАСС в региональных ГУ МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского гидрометцентра, с 22 по 28 августа в Черлакском и Русско-Полянском районах Омской области ожидается чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами", - уточнили в омском ГУ МЧС.

Штормовое предупреждение с 22 по 28 августа также объявлено в Новосибирской области, где чрезвычайная пожароопасность угрожает Карасукскому району, и в Республике Алтай, по всей территории которой возможно возникновение лесных (ландшафтных) пожаров из-за грозовых разрядов.

В Красноярском крае, по данным Среднесибирского УГМС, 21 августа ожидаются порывы очень сильного ветра, до 26 м/ с, в Таймырском районе и до 25 м/с - в Норильске.