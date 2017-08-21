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Пучков: в Пермском крае сделан рывок в развитии пожарно-спасательной службы

Общество Безопасная жизнь
21 августа, 16:16 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 21, августа. /ТАСС

Глава МЧС оценил готовность пожарно-спасательных подразделений края к ликвидации чрезвычайных ситуаций как высокую

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ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о значительном развитии пожарно-спасательной службы Пермского края.

"За последние месяцы сделан мощный рывок в развитии пожарно-спасательной службы Пермского края. В регионе созданы новые подразделения, внедряются новые технологии антикризисного управления, космический мониторинг прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - сказал Пучков журналистам. Он уточнил, что в Пермском крае планируется создать центр приема и обработки космической информации.

Кроме того, добавил глава МЧС, в регионе внедряется новый формат безопасности всех предприятий и реализуются новые проекты. По словам Пучкова, руководством региона принято решение построить семь депо, которые станут пожарно- спасательными подразделениями. Одно из них было открыто в понедельник в Ленинском районе Перми. Министр отметил, что врио губернатора Пермского края Максим Решетников - единственный глава региона, который лично возглавляет краевую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь Решетников выразил признательность министру за оказываемую региону поддержку. "Под вашим руководством создана эффективная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мало где удается эффективно интегрировать разные службы. Вам это удалось", - сказал Решетников.

Пучков оценил готовность пожарно-спасательных подразделений Пермского края к ликвидации чрезвычайных ситуаций как высокую.

Учения

Глава МЧС и врио губернатора Пермского края в понедельник наблюдали за комплексными учениями, которые прошли на учебно-тренировочном пожарном полигоне в Перми.

Пожарно-спасательные подразделения и другие службы ликвидировали условный пожар на резервуаре, провели аварийно-спасательные работы при разгерметизации цистерны и выброса аварийно химических отправляющих веществ. Кроме этого, пожарные и спасатели продемонстрировали действия по тушению лесного массива, провели спасательные работы с высоты, работы на водной акватории, а также ликвидировали последствия крупного дорожно-транспортного происшествия.

"Все подразделения отработали слажено и организовано. Подобные практические навыки, которые мы получаем на учениях, позволяют выполнять боевые задачи, оказывать помощь и поддержку всем людям, оказавшимся в сложной ситуации", - сказал Пучков.

В учениях, помимо подразделений МЧС, приняли участие Пермская городская и краевая служба спасения, территориальный центр медицины катастроф, нештатные аварийно-спасательные формирования, общественные организации, в том числе Российский союз спасателей и Всероссийское добровольное пожарное общество.

На учения также прибыли сотрудники Уфимского филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, который предназначен для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

После учений глава МЧС наградил особо отличившихся сотрудников. Среди них - начальник отряда Федеральной противопожарной службы Антон Федосеев, спасший ребенка, блуждавшего более суток в лесу. Спасенному Мише Зубову врио губернатора Пермского края подарил навигатор.

Пучков передал пожарно-спасательным подразделениям Пермского края новую специальную технику - автоцистерну тяжелого типа на базе автомобиля УРАЛ, а также автоцистерну с улучшенными тактико-техническими характеристиками на полноприводном шасси на базе автомобиля "КамАз". Кроме того, министр вручил сертификат на пожарно-техническое вооружение и экипировку в количестве более 200 единиц.

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