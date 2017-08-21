Специалисты центра "Лидер" МЧС обезвредят боеприпасы времен ВОВ под Тверью

ТВЕРЬ, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России прибыли в Тверскую область для поиска взрывоопасных предметов в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

"Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" прибыли в Тверскую область для обезвреживания взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы по разминированию местности под Ржевом проводятся уже четвертый год. За это время специалисты центра "Лидер" обследовали обширные участки местности, а также проводили работы на дне реки Волги и обезвредили более 1 тыс. различных боеприпасов.

"Работы в течение нескольких недель будет проводить отряд из 20 спасателей-пиротехников. Специалисты будут обследовать местность с применением металлодетекторов, а также специального робототехнического комплекса с дистанционным управлением", - отметили в пресс-службе.

В годы Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточенные бои, которые стали одними из самых кровопролитных за всю ее историю. Здесь проводились ряд наступательных и оборонительных операций, в числе которых наиболее известной является Ржевско-Вяземская наступательная операция Советской армии. В ходе нее советские и немецкие потеряли в общей сложности более 1 млн солдат и офицеров, а также несколько тысяч единиц техники. Также был практически полностью уничтожен город Ржев - из более чем 5 тыс. домов уцелело не более 300.