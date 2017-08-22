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Сотрудники МЧС проверили 127 населенных пунктов Приангарья из-за пожарной опасности

Общество Безопасная жизнь
22 августа, 16:42 UTC+3 ТАСС

Ежедневно в патрулирование по региону отправляется около 800 человек

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ТАСС, 22 августа. Порядка 800 человек в круглосуточном режиме патрулируют территорию Иркутской области, проверяю пожарную безопасность. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Ежесуточно в патрулирование по всему региону отправляется более ста межведомственных групп в составе около 800 человек. За прошедшие сутки проведено патрулирование 127 населенных пунктов. Обнаружено шесть возгораний, из них четыре ликвидированы силами патрульно- маневренных групп", - сказал собеседник агентства.

В состав групп входят сотрудники МЧС, представители органов местного самоуправления, работники управляющих компаний и социальной защиты, а также волонтеры и добровольцы. Они вправе составлять протоколы на нарушителей пожарной безопасности. "С начала пожароопасного периода к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечено 712 правонарушителей", - отметили в МЧС.

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