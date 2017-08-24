Россия поставила в пострадавшую от землетрясения Киргизию 35 быстровозводимых домов

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 августа. /ТАСС/. Россия поставила в качестве гуманитарной помощи населению Киргизии, пострадавшему в результате землетрясения, 35 быстровозводимых домов. Об этом глава МЧС России Владимир Пучков сообщил в ходе встречи с главой МЧС Киргизии Кубатбеком Бороновым.

"В целях обеспечения жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате крупного землетрясения, Россия направила в Киргизию 35 домиков контейнерного типа", - сказал Пучков, отметив, что в ближайшее время они будут доставлены в республику.

Кроме того, в ходе встречи главы двух министерств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассмотрели дальнейшие перспективы развития компонентов Единой информационно-управляющей системы в кризисных ситуациях в Киргизии. "Органы оперативного управления МЧС России и Киргизии в соответствии с имеющимися регламентами взаимодействия ежедневно выходят на связь для обмена информацией об обстановке на территории государств с точки зрения существующих рисков и прогнозов, это взаимодействие осуществляется на достаточно хорошем уровне", - отметил Боронов.

Пучков в ходе переговоров подтвердил готовность оказывать методическое содействие киргизским партнерам в виде стажировок по всем актуальным вопросам с учетом рисков, характерных для территории республики. Кроме того, на встрече обсуждалась тема подготовки кадров для МЧС республики в вузах МЧС России на льготной основе. По словам Пучкова, в настоящее время в ведущих вузах системы МЧС обучаются 30 киргизских специалистов, в следующем году их будет больше. Пучков и Боронов обсудили возможность поставки спасательного оборудования и техники в Киргизию, а также создания складов гуманитарных грузов, предназначенных для распределения среди населения в случае чрезвычайной ситуации.

В заключение встречи российский министр поблагодарил своего коллегу за теплый прием, отметив высокий уровень подготовки и проведения Девятого совещания глав чрезвычайных ведомств стран-государств ШОС.