В Волгоградской области эвакуированные из-за пожара люди вернулись в свои дома

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ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Люди, эвакуированные из-за природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области, вернулись в свои дома. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.
"Все жители сел Оленье и Екатериновка вернулись в свои дома. На данный момент ни одного человека в пункте временного размещения, который был подготовлен в райцентре Дубовка, нет",- сказал Уланов.
По информации пресс-службы администрации области, этой ночью около 1 тыс. человек находились в пунктах временного размещения в Дубовке и Волгограде.
Ранее в субботу сообщалось, что природный пожар в Дубовском районе локализован, пострадавших нет, сгоревших построек нет.
По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки на территории Волгоградской области было ликвидировано 97 очагов возгорания. Со среды, 23 августа, в Волгоградской области из-за природных пожаров действует режим ЧС. В Дубовском районе пожар вспыхнул в пятницу, 25 августа. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов.