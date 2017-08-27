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Авиация МЧС защитила от пожаров три населенных пункта в Волгоградской области

Общество Безопасная жизнь
27 августа, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Отмечается, что спасатели защитили от огня более 1,2 тыс. человек

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиация МЧС России отстояла от пожаров три населенных пункта в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В Волгоградской области в течение суток к тушению природных пожаров привлекались два самолета Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Хмелевской, Ложки и Оленье, в которых проживают более 1 тыс. 200 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолеты и вертолеты МЧС совершили 10 вылетов на пожары, осуществив 160 сбросов воды общей массой почти 1,3 тыс. тонн.

По состоянию на 06:00 мск 27 августа на территории Волгоградской области продолжают действовать четыре очага природных пожаров. Все они локализованы. "Наиболее сложная обстановка складывается в населенных пунктах Оленье и Песковатка Дубовского района, рядом с которыми горит сухая растительность на площади около 7 тыс. га", - уточнили в МЧС.

В ликвидации пожаров задействованы почти 2 тыс. человек, которые используют более 220 единиц техники.

"Проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", - сообщили в МЧС. Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

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