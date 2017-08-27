В Волгоградской области не зафиксировано новых природных пожаров

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Пожарная обстановка в Волгоградской области стабилизируется, новых крупных возгораний степных пожаров нет, сообщил в воскресенье ТАСС начальник пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Уланов. "Новых крупных возгораний нет. Обстановка стабилизируется", - сказал он.

Уланов уточнил, что в Дубовском районе вблизи села Оленье продолжаются работы по ликвидации пожара, который в пятницу вечером угрожал четырем населенным пунктам, в двух из них проводилась частичная эвакуация жителей. В субботу рано утром они вернулись в дома. Также в этом районе были эвакуированы три детских лагеря. По данным МЧС, угрозу от населенных пунктов удалось отвести, ни один дом или строение в пожаре не пострадали.

В ночь с пятницы на субботу временно было ограничено движение по федеральной трассе Волгоград - Саратов - Сызрань из-за того, что степной пожар вплотную подходил к дороге.

"Сейчас под Дубовкой идет проливка отдельных тлеющих очагов. Площадь, пройденная огнем, будет известна после ликвидации. Авиация МЧС сегодня не задействована", - отметил представитель МЧС.