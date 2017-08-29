В Приморье пожарные спасли двух человек на пожаре в жилом доме

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ТАСС, 29 августа. Два человека спасены на пожаре, произошедшем в жилом доме в городе Большой Камень Приморского края. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о пожаре в квартире дома по улице Макарова. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Внутри находились двое мужчин, которых пожарные вывели на свежий воздух", - сказали в ведомстве.
Пожар был ликвидирован в течение 20 минут. Его площадь составила 4 кв. метра. Огонь уничтожил мебель в квартире, где был очаг возгорания.