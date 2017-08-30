МЧС и ОНФ выступят с инициативой снести брошенные и ветхие постройки в Магадане

ТАСС, 30 августа. МЧС России и Общероссийский народный фронт планируют выступить с инициативой ликвидировать бесхозные постройки в Магаданской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Рабочая группа Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России и ОНФ провели обследование некоторых брошенных объектов в областном центре. В основном это оставленные хозяевами ветхие или пострадавшие от пожара индивидуальные жилые дома. Эти строения представляют угрозу пожарной безопасности. В ближайшее время их местоположение планируется нанести на онлайн-карту", - сказали в ведомстве.

В дальнейшем ОНФ планирует обсудить судьбу таких построек на совещании с федеральными и региональными властями. В свою очередь МЧС вынесет этот вопрос на ближайшее заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. --