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МЧС и ОНФ выступят с инициативой снести брошенные и ветхие постройки в Магадане

Общество Безопасная жизнь
30 августа, 17:34 UTC+3

В ближайшее время местоположение подобных зданий планируется нанести на онлайн-карту

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ТАСС, 30 августа. МЧС России и Общероссийский народный фронт планируют выступить с инициативой ликвидировать бесхозные постройки в Магаданской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Рабочая группа Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России и ОНФ провели обследование некоторых брошенных объектов в областном центре. В основном это оставленные хозяевами ветхие или пострадавшие от пожара индивидуальные жилые дома. Эти строения представляют угрозу пожарной безопасности. В ближайшее время их местоположение планируется нанести на онлайн-карту", - сказали в ведомстве.

В дальнейшем ОНФ планирует обсудить судьбу таких построек на совещании с федеральными и региональными властями. В свою очередь МЧС вынесет этот вопрос на ближайшее заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. --

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